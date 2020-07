Revolut startet Echtzeit-Überweisungen

Kunden der Onlinebank Revolut können nun auch per Euro-Überweisung in Echtzeit aka SEPA Instant Payment Geld erhalten.

Bei Echtzeit-Überweisungen, auch als SEPA Instant Payments bezeichnet, handelt es sich um ein europaweites Überweisungsverfahren, das rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr, auch an Wochenenden und Feiertagen, zur Verfügung steht.

Wie mehrere Nutzer berichten und uns gegenüber verifizieren, klappt das Empfangen von Geld per Echtzeit-Überweisung seit heute auch beim Fintech Revolut. Auch als Free-User von Revolut fallen für diese Funktion keine weiteren Kosten an.

Überweisungen in Euro werden vom Girokonto innerhalb weniger Sekunden ausgeführt und in der Regel innerhalb von maximal 20 Sekunden auf dem Konto des Zahlungsempfängers zur Verfügung gestellt.

Echtzeit-Überweisungen konnten bisher bis zu einem Betrag in Höhe von maximal 15.000 Euro pro Überweisungsauftrag durchgeführt werden. Seit dem ersten Juli sollte das sogar mit bis zu 100.000 Euro funktionieren.

Voraussetzung für den Transfer in Echtzeit ist, dass die Bank des Zahlungsempfängers ebenfalls das Verfahren unterstützt. Ob eine Überweisung an eine andere Bank oder Sparkasse in Europa in Echtzeit erfolgen kann, wird nach der Eingabe der Überweisungsdaten geprüft.

