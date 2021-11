Revolut Junior startet mit Apple Pay für Teenager

Revolut, die Finanz-App mit mehr als 16 Millionen Usern weltweit, hat aktuell die Einführung von Apple Pay für Revolut Junior in der gesamten DACH-Region, in Großbritannien und im Europäischen Wirtschaftsraum verkündet.

Dieser Produkt-Launch sei laut Revolut die Antwort von Revolut auf den Kundenwunsch nach kontaktlosen Zahlungsmethoden für Junior Konten. In Deutschland richtet sich Apple Pay vor allem an Teenager, die nun mit Junior direkt von ihrem Smartphone aus bezahlen können. Mit Apple Pay lassen sich Junior Karten ab sofort in einer digitalen Geldbörse (Wallets) hinterlegen.

Apple Pay für Revolut Junior wird heute in Großbritannien, in der Schweiz und im Europäischen Wirtschaftsraum gelauncht und wird in Kürze auch in den USA und Singapur verfügbar sein. Apple Pay erfordert eine Apple-ID, um sich anzumelden. In Deutschland können sich Teenager ab 16 Jahren mit einer Apple ID anmelden.

Die Daten der verwendeten Zahlkarte werden wie bei Apple Pay üblich weder auf dem Gerät noch auf Apple-Servern gespeichert. Stattdessen wird eine verschlüsselte Alias-Kartennummer im Sicherheitsbereich des Smartphones hinterlegt. In Geschäften funktioniert Apple Pay mit dem iPhone SE (1. Gen), iPhone 6 und höher sowie mit der Apple Watch. Apple Pay ist bereits seit Dezember 2018 in Deutschland verfügbar.

