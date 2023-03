Revolut Konto im Minus: Aktualisierung zur Aufrechnung

Das Fintech Revolut hat aktuell darauf aufmerksam gemacht, dass man eine Aktualisierung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vornimmt.

Revolut nimmt einige Änderungen an den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für seine privaten Konten vor, die in 60 Tagen in Kraft treten sollen. Das betrifft vor allem den Abschnitt 28 der AGB, der unter der Überschrift „Wie du uns Geld schulden könntest“ steht (siehe Zitat unten).

Was wird sich genau ändern? Revolut verändert die zeitliche Planung des Rechts auf Aufrechnung. Das bedeutet, dass in dem Fall, dass ein Konto eines Privatkunden ins Minus gelangt, Revolut „sofort“ den entsprechenden Wert in einer anderen Währung, die der Kunde hält, einziehen wird. Das soll dabei helfen, dass das Revolut Konto„ohne Unterbrechung“ weiterverwendet werden kann.

[…] Du kannst dir kein Geld auf deinem Konto leihen, es sei denn, du nimmst eines unserer Kreditprodukte in Anspruch. Wenn dein Kontostand ins Minus gerät (z. B. weil du nicht genug Geld hast, um deine Plangebühren, die von dir geleisteten Zahlungen oder die Gebühren, die du uns schuldest, zu decken), musst du dein Konto sofort mit dem erforderlichen Betrag aufladen. Wenn du dein Guthaben nicht auflädst und wieder auf Null bringst oder du uns Gebühren (mit Ausnahme von Gebühren Dritter für die Ausführung oder den Empfang einer Zahlung) oder einen anderen Betrag schuldest, können wir den Betrag, den du uns schuldest, jederzeit ohne Vorankündigung oder Aufforderung von allen Beträgen abziehen, die wir an dich zu zahlen haben, einschließlich aller anderen Konten, die du allein oder gemeinsam bei uns führst. Wir nennen das unser Recht auf Abrechnung. Wir können auch das Geld von deinem Konto in der Währung des Landes, in dem du lebst (deine Basiswährung), oder den Gegenwert von deinem Konto in einer anderen Währung nehmen, bis dein negativer Saldo vollständig zurückgezahlt ist. […]

