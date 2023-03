Scalable Capital erweitert Angebot: Anleihenkauf jetzt im Scalable Broker möglich

Scalable Capital zahlt nicht nur Zinsen auf Guthaben, sondern ermöglicht als erster Neo-Broker den Kauf von Anleihen des Emittenten Goldman Sachs.

Die festverzinsliche Anleihe mit einer Stückelung von 1.000 Euro bietet bei einer Laufzeit von drei Jahren eine jährliche Rendite von 3,1 Prozent. Die Ordergebühr für die Anleihe beträgt im FREE Broker 0,99 Euro, in den Flatrate-Modellen PRIME und PRIME+ ist sie kostenlos. Scalable Capital erweitert damit sein Produktangebot um Anleihen.

Anleihen sind eine Alternative für Anleger, um über den Zinsmarkt positive Renditen zu erzielen. Anleger erhalten am Ende der Laufzeit den investierten Betrag zurück, bleiben aber jederzeit flexibel, da die Anleihe an der Börse gehandelt werden kann. Was man bedenken sollte: Anleihen unterliegen dem Emittenten- und Bonitätsrisiko, da es sich faktisch um einen Kredit an den Herausgeber handelt.

Scalable Capital zahlt auch Zinsen auf Guthaben

Scalable Capital ermöglicht seinen Anlegern auf der digitalen Investmentplattform mit Anleihen sowie einer jährlichen Verzinsung von 2,3 Prozent auf das Guthaben im PRIME+ Broker und der „ZinsInvest“-Strategie in der Vermögensverwaltung an der Zinswende zu partizipieren. Darüber hinaus plant Scalable Capital, die Anzahl der Anleihen und Anleihearten entsprechend der Kundennachfrage zu erweitern.

