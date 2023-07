Revolut startet Echtzeit-Kredite in Deutschland

Das Fintech Revolut hat die Einführung eines Echtzeit-Kredits für Privatkunden in ganz Deutschland angekündigt.

Der Kredit in Höhe von 1.000 bis 50.000 Euro kann direkt über die Revolut-App beantragt und „innerhalb weniger Minuten“ ausgezahlt werden. Das Angebot richtet sich zunächst an bestehende Revolut-Kunden in ganz Deutschland.

Der Kreditantrag bei Revolut erfolgt komplett digital und nach positiver Bonitätsprüfung wird der Kreditbetrag sofort auf das Revolut-Konto des Kunden überwiesen. Die Bonitätsprüfung erfolgt durch den Abgleich der letzten Gehaltsabrechnungen über das Open-Banking-Verfahren.

Alle Kreditinformationen wie Saldo, Zinssatz und Laufzeit sowie die digitalen Vertragsunterlagen sind jederzeit über die Revolut-App abrufbar. Die Kunden können ihren Kredit in der App auch verwalten, den monatlichen Rückzahlungstermin ändern, den Kredit ganz oder teilweise kostenlos zurückzahlen und ihre monatlichen Abrechnungen einsehen.

Die Rückzahlung des Kredits erfolgt in monatlichen Raten und der Zinssatz wird individuell je nach Bonität des Kunden berechnet. Der effektive Jahreszins liegt zwischen 4,99 % und 15,99 %. Die Kunden können den für sie günstigsten Rückzahlungstermin wählen und die Laufzeit zwischen 12 und 96 Monaten flexibel gestalten.

Revolut erhebt keine weiteren Gebühren oder Provisionen für die Eröffnung oder vorzeitige Rückzahlung des Kredits. In der Anfangsphase steht das Kreditprodukt nur bestehenden Kunden zur Verfügung.

