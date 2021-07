REWE streckt Fleisch mit Gemüse

Ob REWE an Heinz Strunk gedacht hat oder wirklich ein Herz für Fleischesser hat, die gerne weniger Fleisch essen möchten, ist nicht bekannt. Aber eventuell verkauft man mit Gemüse gestrecktes Fleisch auch nur, weil man daran mehr verdienen kann?

Zugegeben, die Einleitung war etwas spitz formuliert. Die Idee finde ich an sich wirklich nicht schlecht, doch drängt sich mir eben zunächst der Gedanke auf, dass es vor allem eine gute Geschäftsidee ist, wenn man etwas „teures“ mit etwas „billigem“ vermengt. REWE bietet jedenfalls „als erster Lebensmittelhändler in Deutschland“ ab sofort klassische Fleischartikel an, die stets zur Hälfte aus Gemüse bestehen.

Damit sollen laut REWE vor allem Verbraucher angesprochen werden, die ihren Fleischkonsum reduzieren möchten, aber auf Fleisch dafür nicht ganz verzichten wollen. Das Sortiment trägt den neuen Markennamen „Better half“.

Rinderhackfleisch und Schweinebratwurst

Zunächst sind im SB-Regal von rund 1.800 REWE-Märkten in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und dem Saarland zwei Produkte erhältlich: Rinderhackfleisch und Schweinebratwurst. Weitere “Better half”-Produkte sind im Wurstsortiment geplant.

Die in den Fleischprodukten verarbeitete Gemüsezubereitung enthält Paprika, Möhren, Zwiebeln, Tomaten, Erbsenmehl, Kräuter und Gewürze. Auf Geschmacksverstärker will man laut REWE Pressemeldung verzichten. Voraussichtlich im Herbst soll die “Best half”-Produktrange bundesweit und exklusiv in allen REWE-Märkten verfügbar sein.

Das Rinderhackfleisch mit 50 Prozent Gemüsezubereitung von „Better half“ ist in der 400-Gramm-Packung im SB-Regal erhältlich. Die “„Better half“-Schweinebratwurst gibt es im Dreierpack mit 300 Gramm. Preise hat REWE nicht genannt, die müsstet ihr also dann im Store vor Ort checken.

