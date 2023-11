REWE testet Unverpackt-Stationen

REWE testet ab sofort in Kooperation mit dem tschechischen Start-up MIWA Unverpackt-Stationen für Trockensortimente.

Die digitalen und hygienischen Stationen, die erstmals von einem deutschen Lebensmitteleinzelhändler eingesetzt werden, ermöglichen einen verpackungsfreien Einkauf. Der Pilotversuch startete im REWE-Markt in Köln-Lövenich und wird bis Mitte November sukzessive auf zehn weitere Märkte ausgeweitet. Ziel des jeweils auf sechs Monate befristeten Versuchs ist es, die Kundenakzeptanz, die Marktfähigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Stationen zu testen.

Die Unverpackt-Stationen bieten den Kunden die Möglichkeit, Mehrwegbecher oder -schalen auszuleihen oder eigene Behältnisse zu verwenden. Der Kunde kann die gewünschte Menge unverpackt einkaufen, was eine individuelle Portionierung ermöglicht. Der Test berücksichtigt den gesamten Prozess von der Befüllung bis zur Abrechnung an der Kasse, um die Praxistauglichkeit des Systems zu bewerten, so REWE.

Übersicht der Märkte, die Unverpackt-Stationen testen:

REWE Flammuth, Kölner Str. 26, 50859 Köln-Lövenich

REWE Center, Am Weidenbach 31, 53229 Bonn-Beuel

REWE Istas, Hauptstr. 128, 50996 Köln-Rodenkirchen

REWE Koll, Kölner Str. 422 , 51515 Kürten-Bechen

REWE Reinartz, Von-Coels-Str. 206, 52080 Aachen-Eilendorf

REWE Reinartz, Lütticher Str. 19, 52064 Aachen

REWE Heinrich, Allmannshausen 8-12, 56410 Montabaur

REWE Sauter (Hüter EKZ), Samoborstr. 5, 56422 Wirges

REWE Istas, Kölner Ring 2, 50374 Erftstadt-Lechenich

REWE Istas, Lise-Meitner-Str. 4, 50321 Brühl

REWE Cahon, Immenburgstr. 42, 53121 Bonn-Endenich

