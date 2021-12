Roaming-Gebühren fallen in der EU für weitere zehn Jahre weg

Mobilfunk-Roaming-Gebühren fallen in der Europäischen Union für weitere zehn Jahre weg. Eigentlich wäre die Regelung im nächsten Jahr ausgelaufen.

Die Regelung zur Abschaffung der Roamingzuschläge in der EU sollte am 30. Juni 2022 auslaufen. Nun wird Programm „Roam like at Home“ um weitere zehn Jahre verlängert. Darauf haben sich die Abgeordneten des Europäischen Parlaments und die slowenische Ratspräsidentschaft am Donnerstag informell geeinigt.

Im Rahmen der Vereinbarung, die auf die Abschaffung der Roaming-Zuschläge im Jahr 2017 folgt, werden die Verbraucher ihr Mobiltelefon auf Reisen im EU-Ausland weiterhin nutzen können, ohne zusätzliche Gebühren zu den bereits im Heimatland gezahlten zu entrichten.

Press release – Agreement reached to extend free mobile roaming rules in the EU https://t.co/NNCd5GfLHq — ITRE Committee Press (@EP_Industry) December 9, 2021

Außerdem haben die User im Ausland Anspruch auf die gleiche Qualität und Geschwindigkeit der Mobilfunkverbindung wie im Inland. Die Roaming-Anbieter werden daher verpflichtet, die gleiche Roaming-Qualität wie im Inland anzubieten, wenn die gleichen Bedingungen im Netz des Gastlandes verfügbar sind.

Zu diesem Zweck haben die Abgeordneten eine Bestimmung durchgesetzt, die Praktiken verbietet, die die Qualität der Roamingdienste verringern (z. B. durch Umschalten der Verbindung von 4G auf 3G).

Die informelle Vereinbarung muss nun vom Parlament und vom Rat formell gebilligt werden, damit sie in Kraft treten kann. Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie wird laut Pressemeldung in einer der nächsten Sitzungen über das Vorhaben abstimmen.

