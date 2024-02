Robert Habeck hofft auf die Elektroauto-Wende

Der Wirtschaftsminister Robert Habeck hat in dieser Woche davor gewarnt, dass das Ziel, bis zum Jahr 2030 15 Millionen Elektrofahrzeuge auf den Straßen zu haben, mit dem derzeitigen linearen Wachstum der Verkaufszahlen nicht erreicht werden könne.

Habeck betonte jedoch, dass technologische Entwicklungen und insbesondere die gesellschaftliche Akzeptanz nicht linear verlaufen.

Habeck hofft auf Elektroauto-Wende

Er sieht laut dem Nachrichtendienst Reuters Anzeichen für einen möglichen Wendepunkt durch verbesserte Reichweiten, niedrigere Preise und einen schnelleren Ausbau der Ladeinfrastruktur (der noch stockt).

Habeck äußerte zudem die Hoffnung, dass man sich dem Punkt nähere, an dem Elektromobilität als „neue Normalität“ angesehen werde. Danach schaut es bisher jedoch noch nicht aus.

Die Bundesregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag das Ziel formuliert, bis 2030 „mindestens 15 Millionen rein elektrisch betriebene Pkw“ auf die Straße zu bringen. Allerdings hat Verkehrsminister Volker Wissing die Vorgaben gelockert und auch Hybridfahrzeuge mit eingerechnet.

Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in Europa verlangsamt sich, was Analysten vor allem auf Unsicherheiten der Verbraucher hinsichtlich Sicherheit, Reichweite und Preis zurückführen. Hauptsächlich die schwache Entwicklung des deutschen Marktes bereitet den Automobilherstellern Sorgen, da das Wachstum der Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland von 30 % im Vorjahr auf 11,4 % im Jahr 2023 gesunken ist.

