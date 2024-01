Neuzulassungen in der EU: So lief es im Gesamtjahr 2023

Der EU-Automobilmarkt verzeichnete im Dezember 2023 einen Rückgang um 3,3 Prozent auf 867.052 Einheiten. Dieser Rückgang ist auf das hohe Ausgangsniveau im Dezember 2022 zurückzuführen, das auch den ersten Rückgang nach 16 aufeinanderfolgenden Wachstumsmonaten markierte.

Während Frankreich und Spanien deutliche Zuwächse verzeichneten, ging der deutsche Automarkt im Dezember um beachtliche 23 Prozent zurück. Doch auch die Jahreszahlen für 2023 sind nun da.

EU-Automarkt wuchs im Gesamtjahr 2023

Im Gesamtjahr 2023 wuchs der EU-Automarkt um solide 13,9 Prozent gegenüber 2022 und erreichte ein Gesamtvolumen von 10,5 Millionen Einheiten. Mit Ausnahme von Ungarn (-3,4 Prozent) verzeichneten alle EU-Märkte im vergangenen Jahr ein Wachstum. Besonders bemerkenswert waren die zweistelligen Zuwächse in den größten Märkten wie Italien, Spanien und Frankreich. In Deutschland fiel das Plus mit 7,3 Prozent dagegen bescheidener aus.

Die Neuzulassungen von batterieelektrischen Fahrzeugen haben sich im Jahr 2023 als dritthäufigste Wahl der Käufer etabliert, wobei der Marktanteil im Dezember auf 18,5 Prozent gestiegen ist. Dies trug zu einem Jahresanteil von 14,6 Prozent bei und überholte damit den Diesel, der bei 13,6 Prozent stabil blieb. Benziner lagen mit 35,3 Prozent weiterhin an der Spitze, während Hybridfahrzeuge mit einem Marktanteil von 25,8 Prozent den zweiten Platz belegten.

Im Dezember 2023 gingen die Verkäufe neuer batterieelektrischer Autos zum ersten Mal seit April 2020 (während des Höhepunkts der COVID-19-Pandemie) zurück, und zwar um 16,9 % auf 160.700 Einheiten. Dieser Rückgang ist auf eine vergleichsweise robuste Entwicklung im Dezember 2022 und auf einen deutlichen Rückgang in Deutschland (-47,6 %), dem größten Markt für diese Antriebsart, zurückzuführen. Dennoch überstieg das Gesamtvolumen für das Jahr 2023 die Marke von 1,5 Millionen Einheiten, was einem deutlichen Anstieg von 37 % gegenüber 2022 entspricht. Der Marktanteil von batterieelektrischen Autos erreichte 2023 14,6 %.

