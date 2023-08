Roborock Q5 Pro+ vorgestellt: Das ist der neue Basis-Saugroboter

Roborock baut sein Portfolio an Saugrobotern aus und der neue Roborock Q5 Pro+ ist die neue Basis. Die Q-Reihe ist bekanntlich die etwas günstigere Reihe und der Q5 ordnet sich hier ganz unten ein. Dennoch kommt er mit einer Absaugstation.

Jedenfalls gibt es eine Plus-Version und das bedeutet bei Roborock immer mit Station. Wer möchte, der kann den Q5 Pro auch ohne kaufen. Es gibt allerdings nur eine Farbe (Schwarz) und die technischen Details sind in beiden Fällen identisch.

Wir sprechen also einen DuoRoller (zwei Rollen unten), bis zu 5.500 Pa und einen 770 ml großen Saugbehälter. Wischen ist ebenfalls möglich, der Wassertank ist in diesem Fall 180 ml groß. Und in der Absaugstation befinden sich Staubbeutel.

Laut Roborock liegt der Q5 Pro bei 349 Euro und der Q5 Pro+ kostet 549 Euro, die Absaugstation kostet also 200 Euro Aufpreis. Beide Versionen sollen ab Oktober auf Amazon erhältlich sein, weitere Informationen gibt es direkt bei Roborock.

