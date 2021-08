Der Roborock S7+ startet am 20. August

Roborock hat dem S7 vor ein paar Wochen eine Auto-Entleerungsstation spendiert und wir haben diese auch vor ein paar Tagen getestet. Bisher ist die Station aber nur einzeln erhältlich und seit dem Marktstart eigentlich nicht verfügbar.

Roborock S7+ kommt im August

Vielleicht ändert sich das nun mit dem Roborock S7+, denn so nennt sich die (von Anfang an geplante) Kombination aus Saugroboter und Auto-Entleerungsstation. Sie wird laut Roborock ab dem 20. August in Deutschland erhältlich sein.

Der Preis für den Roborock S7+ beträgt dann 799 Euro, man „spart“ also ca. 50 Euro, wenn man direkt das Set kauft. Wobei man den Roborock S7 auch immer mal wieder für unter 550 Euro bekommt, bisher ist er aber doch recht preisstabil.

Den Roborock S7+ wird es in Weiß und Schwarz geben und zum Marktstart kann man das Set bei MediaMarkt und Saturn kaufen. Laut Roborock ist es übrigens ein Angebot, welches am 5. September endet, womöglich steigt der Preis danach also an. Wir werden euch da am 20. August sicher nochmal ein Update liefern.

Video: Roborock S7 + Entleerungsstation

