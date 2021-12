Roborock S7+ bei Saturn im Angebot

Falls ihr den Deal im November verpasst habt, dann gibt es jetzt eine neue Chance, denn Saturn hat den Roborock S7+ derzeit im Angebot. Statt 899 Euro zahlt man im Moment nur 749 Euro, was ein durchaus gutes Angebot für den Sauger ist.

Was bedeutet das Plus hinter dem Namen? Das heißt, dass es sich hier um den Roborock S7 in Kombination mit der Absaugstation handelt. Mich wundert nur, dass MediaMarkt und Amazon hier noch nicht mitgezogen sind, wie sonst oft üblich.

Eine Sache noch: Den Roborock S7+ gibt es in Schwarz und Weiß, auch bei Saturn selbst. Bei Saturn ist aber nur die schwarze Version auf 749 Euro reduziert worden, die auch nur Saturn und MediaMarkt anbieten. Die weiße Version des Roborock S7+ ist laut Idealo nicht reduziert und auch bei keinem anderen Shop im Angebot.

Ich kann den Roborock S7+ empfehlen und nutze ihn selbst aktiv im Alltag. Ich habe zwar die weiße Version, hatte aber keine Wahl und würde vielleicht sogar eher Schwarz wählen. Das ist etwas anfälliger für Staub, sieht aber für mich besser aus.

