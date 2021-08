Die Drogeriemarktkette Rossmann testet „Scan & Go“ in ersten Filialen in Deutschland. Kunden in Hannover, Münster und Nordenham können den Service nutzen.

Mit der Scan & Go Funktion scannen Kunden ihre Produkte direkt am Regal. Alles, was sie dafür benötigen, ist ein Smartphone mit der Rossmann-App. Das ein- und ausräumen der Artikel an der Kasse entfällt dabei. Das System sollte mittlerweile bekannt sein.

Rossmann geht mit Scan & Go erstmal in eine kleine Testphase. Vorerst können interessierte Kunden die neue Funktion in drei Rossmann-Filialen testen:

Ab dem 04.08.: Lister Meile 61, 30161 Hannover

Ab dem 11.08.: Luderistraße 54, 48143 Münster

Ab dem 18.08.: Friedrich-Ebert-Straße 8A, 26954 Nordenham

Die Rossmann-App hat aktuell das dafür benötigte Update erhalten. Zum Start von Scan & Go möchte die App feststellen, in welcher Filiale der Kunde sich befindet. Dazu stehen drei verschiedene Möglichkeiten zur Filialerkennung zur Verfügung: über Bluetooth, WLAN oder das Scannen eines QR-Codes.

Die Coupon-Einlösung ist auch mit der Scan & Go-Funktion möglich. Eine spezielle Tasche zum „Abwiegen“ der Artikel wird nicht benötigt und das Bezahlen ist auch an Selbst-Scan-Kassen möglich. Das Personal von Rossmann führt zudem stichprobenmäßig Kontrollen der Einkäufe durch.

Der Hilfebereich zu Scan & Go bei Rossmann ist ab sofort online. Wer sich für alle Details des Dienstes interessiert, findet dort auch die Nutzungsbedingungen.

