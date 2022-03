Was wird kommen? Samsung plant wohl drittes Foldable für 2022

Samsung hat sich ein Foldable-Portfolio aus zwei Modellen aufgebaut, da gibt es einmal das Galaxy Z Flip 3 und dann noch das Galaxy Z Fold 3. In diesem Jahr wird die Galaxy Z-Reihe womöglich Zuwachs von einem dritten Gerät bekommen.

Neues Samsung Galaxy Z-Modell?

Bei GalaxyClub hat man drei neue Modelle „entdeckt“ – also man hat die internen Codenamen gefunden. Da wären das B4, was wohl das Samsung Galaxy Z Flip 4 ist, das Q4, was wohl das Samsung Galaxy Z Fold 4 ist, und noch das neue N4.

Wofür könnte N stehen? Das ist komplett unklar, im Sommer hat nur mal sowas wie ein faltbares Tablet die Runde gemacht. Samsung experimentiert aber noch gerne mit den faltbaren Displays, ein komplett neuer Formfaktor wäre auch möglich.

Ich finde, dass Samsung da auch ruhig experimentieren darf und bin gespannt, ob man das Galaxy Z-Lineup in diesem Jahr erweitert. Ich persönlich finde den Fold-Formfaktor am besten, hätte aber gerne ein kleineres Gerät (wie das Oppo Find N).

Video: Das Samsung Galaxy S22

