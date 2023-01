Samsung Galaxy A14 5G will als Smartphone im Einstiegssegment überzeugen

Bereits im Februar erwartet uns das Galaxy S23-Flaggschiff aus dem Hause Samsung. Im Einstiegssegment hat das südkoreanische Unternehmen mit dem Galaxy A14 5G schon heute eine Ankündigung zu vermelden.

Typisch für die Einstiegsklasse ist die eher schlichte und einfache Ausstattung: Im Galaxy A14 5G werkelt vermutlich der noch nicht offiziell angekündigte Exynos 1330, eine Bestätigung von Samsung Deutschland steht noch aus. Für den USA-Markt ist hingegen der Mediatek Dimensity 700 als Prozessor offiziell bestätigt.

Je nach Modell verfügt das Smartphone über einen Arbeitsspeicher von 4 oder 6 GB und über einen Speicherplatz von 64 beziehungsweise 128 GB. Durch den Einsatz einer microSD-Speicherkarte kann der Speicherplatz um bis zu 1 TB erweitert werden. Gegenüber dem Vorgänger wächst das neue 90 Hz FHD+ LCD-Display auf 6.6 Zoll an. Es steht eine 13-Megapixel Selfie-Frontkamera zur Verfügung, die Rückseite umfasst einen 50-Megapixel-Hauptsensor mit zusätzlichen zwei 2-Megapixel-Sensoren.

Für eine gute Akkulaufzeit soll der 5.000 mAh große verbaute Akku sorgen. Als Betriebssystem ist Android 13 samt One UI 5 in der Core-Version vorinstalliert. Samsung will das Galaxy A14 5G mit zwei große Android OS-Updates und vier Jahre Sicherheitsupdates versorgen. Weitere Details zur Veröffentlichung und Preise werden in den kommenden Wochen erwartet.

