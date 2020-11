Galaxy Buds: Samsung bald mit Pro-Modell

Kabellose Kopfhörer verkaufen sich weiterhin gut und wir haben bereits erfahren, dass uns Samsung eine neue Version der Galaxy Buds im Januar vorstellen wird. Doch wie wird diese heißen? Bisher machten mehrere Namen die Runde und jetzt gibt es noch eine weitere Bezeichnung: Samsung Galaxy Buds Pro.

Samsung Galaxy Buds Pro mit ANC

Huawei hat die FreeBuds Pro, Apple die AirPods Pro und Samsung ab 2021 wohl die Galaxy Buds Pro. Falls es das Modell ist, über das wir letzte Woche berichtet haben, dann wird es vermutlich wieder ein „klassischer“ In-Ear-Kopfhörer.

-->

Mit den Galaxy Buds Live ist Samsung in eine etwas andere Richtung gegangen, nun will man wieder die Nutzer abholen, die vielleicht noch so angetan von diesem „Bohnendesign“ waren. Die Samsung Galaxy Buds Pro dürften außerdem auch ANC haben und das funktioniert mit einer geschlossenen Bauform besser.

Da die Samsung Galaxy Buds Pro bereits bei einer Behörde in Südkorea entdeckt wurden, dürfte die offizielle Ankündigung bald anstehen. Wie gesagt, ein möglicher Termin ist das erste Unpacked Event 2021, welches Mitte Januar erwartet wird.

Apple AirPods 3 angeblich gesichtet Apple plant für Anfang 2021 neue AirPods und die dritte Generation wird dann im Gegensatz zur zweiten Generation mit einem größeren Upgrade daher kommen. Es soll ein neues Design geben, welches dem der Apple AirPods Pro entspricht. Da liefert uns…5. November 2020 JETZT LESEN →

-->