Samsung plant Galaxy-Flaggschiffe mit AMD-Grafik noch 2021

Im Sommer 2019 gaben Samsung und AMD bekannt, dass man zusammenarbeiten wird. Nun, ca. zwei Jahre später, ist man bereit. Es hat sich schon angedeutet, dass der Schritt in diesem Jahr ansteht, nun hat es allerdings AMD offiziell bestätigt.

Wir werden in diesem Jahr die ersten Galaxy-Flaggschiffe von Samsung sehen, die mit einem Exynos-Chip ausgestattet sind, der von einer AMD-GPU unterstützt wird. Es dürfte sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um das Galaxy Z Fold 3 handeln.

Ein neuer Exynos-Chip wurde noch nicht angekündigt, aber die nächste Generation wird von einer RDNA2-Grafik unterstützt. Diese Leistung werden wir dann sicher auch im Samsung Galaxy S22-Lineup sehen, welches Anfang 2022 ansteht.

AMD is partnering with Samsung on its next generation Exynos SoC, which will feature custom AMD RDNA 2 architecture-based graphics IP that brings raytracing and variable rate shading capabilities to flagship mobile devices.