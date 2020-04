Samsung Galaxy Fold 2 soll im August kommen

Samsung wird das neue Galaxy Fold wohl im August vorstellen. Das erste Fold wurde mit dem S-Modell gezeigt, das zweite Fold soll also vermutlich mit dem Note-Modell kommen. Einen Stift wird es aber weiterhin nicht geben, das scheint ein exklusives Feature für die Note-Reihe bei Samsung zu bleiben.

So langsam tauchen immer mehr Gerüchte zu einem möglichen Samsung Galaxy Fold 2 auf, unter anderem ist nun davon die Rede, dass es in Grün und Blau (um genau zu sein Martian Green und Astro Blue) auf den Markt kommen soll. Diese Farben waren beim ersten Fold geplant, wurden dann aber verworfen.

Samsung will das Gewicht vom Galaxy Fold 2 wohl auf 229 Gramm reduzieren, womit wir dann fast in der Liga vom Samsung Galaxy S20 Ultra wären (was aber eher gegen das Ultra und nicht für das neue Fold spricht). Die Produktion könnte im Mai anlaufen und Marktstart ist dann im Spätsommer oder Herbst.

Foldable-Video: Huawei vs. Samsung

