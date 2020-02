Samsung Galaxy S20: Kein „echter“ Zoom

Ein Trend, den wir bei Smartphones in den letzten Jahren gesehen haben, ist der Zoom in den Kameras. Viele Highend-Modelle haben in der heutigen Zeit eine Telefoto-Kamera, die dann zum Beispiel einen 2-fachen oder 3-fachen Zoom ermöglicht. Einige Hersteller wie Huawei haben das Thema weiter ausgereizt.

Samsung präsentierte diese Woche das S20-Lineup und im Fokus steht der 100-fache Zoom beim Galaxy S20 Ultra. Er ist so wichtig, dass man ihn sogar Space Zoom nennt und die „100X“ auf die Rückseite bei der Kamera gedruckt hat.

Doch um das Ultra-Modell soll es heute gar nicht gehen, sondern um das S20 und S20+, denn die haben gar keinen „richtigen“ Zoom. Samsung warb zwar auf dem Event mit einer 30-fachen Vergrößerung, doch der komplette Zoom der beiden Modelle ist digital. Darauf aufmerksam wurde man bei Notebookcheck.

Samsung: 8K-Videos statt Zoom?

Die Telefoto-Kamera mit 64 Megapixel bietet genau genommen eine 1,06-fache optische Vergrößerung. Samsung nutzt hier also die hohe Auflösung und schneidet dann ein Bild zurecht. Es ist im Prinzip nur ein digitaler Zoom, wie wir ihn kennen, nur eben mit einer hohen Auflösung für etwas mehr Schärfe.

Doch warum bekommen wir beim S20 und S20+ etwas, was Notebookcheck als „Fake-Telefoto-Kamera“ bezeichnet? Die Vermutung könnten die 8K-Aufnahmen sein, denn die sind mit dem 12-Megapixel-Hauptsensor nicht möglich. Daher hat Samsung wohl auf eine „richtige“ Telefoto-Kamera verzichtet.

Ist mir bei der Präsentation und beim Spec-Sheet ehrlich gesagt nicht wirklich aufgefallen, das hat Samsung ganz geschickt versteckt. Man findet dieses Detail, aber nicht beim offiziellen Marketing, sondern nur im Pressebereich. Tragisch? Das wird ein Test und Vergleich mit anderen Zoom-Kameras bald zeigen.

Samsung Galaxy S20 Ultra: Eindruck & Meinung

