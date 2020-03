Samsung Galaxy S20 Ultra: Neue Farbe soll kommen

Samsung präsentierte vor ein paar Wochen das neue S20-Lineup, brachte das Galaxy S20 Ultra jedoch nur in zwei Farben auf den Markt. Und im Gegensatz zu den anderen beiden Modellen entschied man sich hier nur für langweilige dezente Farben.

Allerdings scheint eine weitere Farbe geplant zu sein und nach Grau und Schwarz gehe ich mal stark davon aus, dass auch eine hellere Option kommen wird. Sehen wir ein Weiß? Kommt vielleicht auch eine etwas auffälligere Farbe oder rote Version?

Doch ganz egal was da nun geplant ist, es würde mich als Käufer ärgern, dass man so schnell eine weitere Option nachreicht. Mal eine neue Farbe nach einem halben Jahr, okay, aber die Taktik von Samsung kann ruhig auch kritisiert werden. Mal schauen, welche Farbe geplant ist und ob diese dann überhaupt nach Deutschland kommt.

S20 Ultra new color, coming soon… — Ice universe (@UniverseIce) March 31, 2020

Video: Samsung Galaxy S20 Ultra im Test

