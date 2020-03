Samsung Galaxy S20: Exynos-Version bekommt Kritik im Akku-Test

Die Kritik an den Exynos-Chips von Samsung wird immer lauter. Zum einen waren da vor ein paar Tagen die ersten Reviews aus Europa, in denen von einer mittelmäßigen Akkulaufzeit die Rede war und dann gab es letzte Woche noch ein Video dazu.

In diesem wurde auch gezeigt, dass die Performance nicht mit der des Snapdragon-S20 mithalten kann. Mittlerweile wurde sogar eine Petition gestartet, die bald 20.000 Unterstützer haben wird (aber vermutlich nichts an der Lage ändern wird).

Um die Sache zu befeuern, hat AnandTech heute einen Testbericht der Akkulaufzeit veröffentlicht und hier die Version mit dem Exynos- und Snapdragon-Chip verglichen. Als würde man teilweise von zwei verschiedenen Modellen sprechen.

For people whose purchase decisions is heavily influenced by the battery life of the devices, I think it’s safe to say that the Exynos S20 variants will likely end up as underwhelming. Power users in particular using heavy apps will see very disappointing results – I would likely recommend either importing a Snapdragon unit, or just outright skipping this generation altogether.