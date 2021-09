Samsung Galaxy S22 Ultra: S Pen wohl ins Gehäuse integriert

Die bekannte und für Samsung-News zuverlässige Quelle „Ice Universe“ hat erst gestern verraten, dass die Note-Reihe wohl endgültig eingestellt wurde. Sie soll von der S-Reihe ersetzt werden. Über Weibo hat die Quelle nun mehr Details genannt.

Wir haben hier nämlich spekuliert, was das nun genau bedeutet, denn das Galaxy S21 Ultra besitzt zwar Support für den S Pen, dieser ist aber nicht ins Gehäuse des Gerätes integriert. Das soll sich mit dem Samsung Galaxy S22 Ultra ändern.

Samsung Galaxy S22 Ultra = Note-Nachfolger

Das kommende Flaggschiff wird also vermutlich der Ersatz für die Note-Reihe und das soll man auch beim Design sehen. Die Note-Reihe war für ihr kantiges Design bekannt, das werden wir hier wohl auch bekommen (aber nicht ganz so kantig).

Ganz ehrlich: In den letzten zwei Jahren wurde beim Note-Spitzenmodell in so gut wie jedem Review kritisiert, dass es eigentlich nur ein S-Flaggschiff mit S Pen ist. Das scheint Samsung nun gehört zu haben, daher vereint man diese Geräte.

Finde ich gut, denn ein Galaxy S-, ein Galaxy Note- und ein Galaxy Z-Flaggschiff wären dann auch irgendwann zu viel für ein Jahr geworden. Die Note-Reihe wird also vermutlich nicht zurückkommen, aber Fans werden nicht leer ausgehen.

