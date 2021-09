Samsung One UI 4: Neuerungen im Video

Samsung hat vor ein paar Tagen die erste Beta von One UI 4 veröffentlicht, die auf Android 12 basiert. Man nannte zwar ein paar Neuerungen, aber hielt sich mit den kleinen Details zurück. Es gibt allerdings bereits einiges in One UI 4 zu entdecken.

Gestern ist mir das folgende Video in meiner Abo-Box bei YouTube begegnet, in dem man eine schöne Übersicht von einigen Funktionen bekommt, die mit One UI 4 einziehen werden. Das dürfte für alle Samsung-Nutzer einen Blick wert sein.

-->

One UI 4: Erste Beta und ohne Material You

Zwei Dinge: Google führt mit „Material You“ eine neue Designsprache mit Android 12 ein, auf diese verzichtet Samsung aber. Und man sollte bedenken, dass es sich um eine erste Beta handelt, es können noch weitere Funktionen dazukommen.

Und um die für viele wichtigste Frage direkt zu beantworten: Wann werden wir One UI 4 als Update sehen? Die Galaxy S21-Reihe bekommt es vermutlich Ende 2021 und alle anderen Samsung-Smartphones dürften dann erst 2022 mit dabei sein.

Samsung QN90A im Test: Neo QLED besser als OLED? Samsung verkauft seit 2021 die ersten Neo QLED TVs. Doch was ist das nun eigentlich genau? Was ist der Unterschied zu QLED? Und wie gut schlägt sich diese neue Displaytechnologie im Vergleich zu OLED? Hier meine Erfahrung. LCD, QLED, OLED,…20. September 2021 JETZT LESEN →

-->