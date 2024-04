Samsung Galaxy S23: Hitze-Problem nach Android-Update möglich

Samsung verteilt seit ein paar Tagen die finale Version von One UI 6.1 für die S23-Reihe, doch das Android-Update bereitet wohl bei einigen Nutzern noch Probleme.

Wie man hört, gibt es beim Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra einige Meldungen, die von sehr warmen Geräten nach dem Update sprechen. Ein Nutzer gibt sogar an, dass sein Gerät mittlerweile zu heiß zum Anfassen wird.

Es gibt übrigens noch einen anderen Bug, der die Runde macht, den die Quelle so aber nicht nachvollziehen konnte. Wie man hört, lädt das Samsung Galaxy S23 nach dem Update auf One UI 6.1 langsamer. Das ist aber eine einzelne Meldung.

Sieht jedenfalls so aus, als ob One UI 6.1 vielleicht noch nicht ganz rund läuft, was jetzt nicht seltsam wäre, da es bei diesem Punkt-Update keine öffentliche Beta mit den Nutzern gab (wie das bei One UI 6.0 der Fall war). Wir beobachten das mal, aber falls das Update noch Probleme bei euch bereitet, dann seid ihr nicht alleine.

