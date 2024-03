Großes Android-Update: Samsung verteilt jetzt One UI 6.1

Samsung liefert die Galaxy S24-Reihe mit One UI 6.1 aus und wirbt bei der neuen Version mit vielen KI-Funktionen und Extras von Google, wie Circle to Search. Doch jetzt bekommen auch ältere Modelle von Samsung das große Android-Update.

Gestern gab man bekannt, dass es ab Donnerstag losgeht und es sieht so aus, als ob One UI 6.1 schon ersten Besitzern der Galaxy S23-Reihe angeboten wird. Wir hören auch von Besitzern eines Galaxy Z Fold 5 und Flip 5, dass es jetzt losgeht.

Solche Android-Updates werden in Phasen verteilt, einige sehen One UI 6.1 also womöglich schon, andere sehen das Android-Update im Laufe des Tages und es kann auch vorkommen, dass ihr euch hier noch ein paar Tage gedulden müsst.

Neben den Foldables und der S23-Reihe (inklusive S23 FE) wird auch die Galaxy Tab S9-Reihe versorgt, da geht es laut Samsung aber erst im April los. Was ist mit älteren Smartphones? Da denkt Samsung gerade über die Galaxy S22-Reihe nach.

