Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra: Wir haben ein mögliches Datum

Das Jahr neigt sich dem Ende und das bedeutet, dass wir bald über die Neuheiten für 2023 sprechen. Bei den Smartphones ist Samsung bekanntlich schnell und so dürfte es nicht überraschen, dass die S23-Reihe wieder im ersten Quartal kommt.

Samsung Galaxy S23-Reihe im Februar

Samsung soll sich für die erste Februarwoche entschieden haben, wobei der Monat mit einem Mittwoch beginnt. Schaut man sich bisherige Launches von Samsung an, dann wäre ein globaler Marktstart am 17. oder am 24. Februar sehr wahrscheinlich.

Man darf davon ausgehen, dass wir neben dem Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra noch mehr sehen werden, neue Kopfhörer oder Tablets sind möglich. Neue Foldables und Smartwatches kommen aber erst im Spätsommer.

Beim Design tut sich kommendes Jahr nicht viel, das Ultra-Modell sieht wie bisher aus und die anderen zwei Modelle bekommen eine neue Kamera-Optik. Die für uns spannende Frage lautet weiterhin: Doch wieder Exynos in Europa oder werden wir endlich auch bei uns einen guten Snapdragon-Chip (in diesem Fall 8 Gen 2) sehen?

