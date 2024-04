Samsung Galaxy S24 FE soll Ende 2024 kommen

Zu spät, zu teuer, zu schlechte Hardware für ein Galaxy S-Modell, so würde ich das Samsung Galaxy S23 FE bezeichnen und habe mich gewundert, dass Samsung an der Reihe festhält. Es gab schon gute FE-Modelle, keine Frage, aber das S21 FE gehörte eher nicht dazu und ein S22 FE gab es nicht. Doch Samsung bleibt dabei.

Wie man hört, ist auch für 2024 wieder eine „Fan Edition“ (dafür steht das FE) in Planung und diese wird wieder Ende des Jahres kommen. Samsung plant also ein Galaxy S24 FE, wobei wir derzeit noch keine Details dazu haben. Die Quelle geht aber davon aus, dass es wieder sehr spät (und vielleicht sogar erst 2025) wird.

So kritisch ich (und eigentlich alle Tech-Medien) das aktuelle FE-Modell also auch sehen, bei Samsung scheint man mit den Verkaufszahlen zufrieden zu sein. Wobei der massive Preisverfall zeigt, dass die UVP viel zu hoch angesetzt ist. Am Ende ist das ein A-Modell für ca. 500 Euro, welches eben einen anderen Namen besitzt.

