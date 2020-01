Samsung Galaxy S9: Android 10 wird verteilt

Da schau an, das kommt nun doch überraschend. Samsung verteilt seit einigen Tagen bereits Android 10 für das Galaxy Note 9 und ich habe Ende 2019 schon spekuliert, dass auch das Galaxy S9 bald dabei sein wird, doch vor ein paar Tagen teilte Samsung dann mit: Der Release ist für März 2020 geplant.

Es stand die Vermutung im Raum, dass es Probleme mit der Beta gibt. Doch heute die Überraschung: Samsung hat damit begonnen Android 10 für das Galaxy S9 und Galaxy S9+ zu verteilen. Schaut also am besten direkt mal in den Einstellungen von eurem Gerät nach, dort wird es euch eventuell schon angeboten.

Samsung verteilt Android-Updates in Phasen, es kann also sein, dass ihr Android 10 mit One UI 2.0 bereits auf eurem Galaxy S9 oder S9+ angeboten bekommt, es kann aber auch sein, dass das erst in ein paar Tagen der Fall sein wird. Falls ihr noch keinen Hinweis für das Update seht, dann geduldet euch etwas.

Ihr könnt uns auch gerne in den Kommentaren mitteilen, ob Android 10 schon auf eurem Gerät angekommen ist und welches Samsung Galaxy S9 ihr nutzt.

