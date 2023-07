Samsung Galaxy SmartTag 2: Leak zeigt erstmals neuen Tracker

Wir haben vor ein paar Monaten erfahren, dass Samsung einen neuen Tracker für 2023 geplant hat, einen Nachfolger für die Samsung Galaxy SmartTags. Eigentlich hätte ich mit einer Ankündigung auf dem letzten Unpacked-Event gerechnet.

Doch wie wir mittlerweile alle wissen, kam diese nicht. Doch die Ankündigung wird dennoch sehr bald stattfinden, denn bei der FCC wurde jetzt der Samsung Galaxy SmartTag 2 entdeckt. Und das bedeutet, dass wir schon das erste Bild haben.

Samsung hat am 13. Juli darum gebeten die Details mindestens 180 Tage geheim zu halten, spätestens am 9. Januar 2024 gehen sie also online. Da das direkt zum Start ins neue Jahr ist, rechne ich mit einer Ankündigung vor Weihnachten 2023.

