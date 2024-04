Samsung Galaxy Tab S10: Neue Generation wohl mit Exynos-Prozessoren

Dass die Exynos-Prozessoren von Samsung in Bezug auf Leistung, Wärmeentwicklung und Akkulaufzeit nicht gerade einen guten Ruf haben, wurde in den letzten Jahren immer wieder berichtet.

Dies gilt vor allem dann, wenn man sie mit Konkurrenzprodukten wie zum Beispiel Qualcomm und seinen Snapdragon-Modellen vergleicht. Mit einer ähnlichen Problematik sind auch die auf dem Exynos-Prozessor basierenden Tensor-Chips von Google konfrontiert.

Samsung hat aber nach wie vor ein großes (auch finanzielles) Interesse daran, dass die Prozessoren mehrfach in verschiedenen Modellen eingesetzt werden – möglicherweise bald auch in der Galaxy Tab S-Reihe.

Samsung hat Vertrauen in seine Exynos-Prozessoren

Das südkoreanische Unternehmen hat sich in den letzten Jahren immer wieder für eine Dual-Chip-Strategie entschieden: Innerhalb einer Modellreihe wurde auf einen Exynos- und einen Snapdragon-Prozessor gesetzt. So ist beispielsweise im Samsung Galaxy S24 und Galaxy S24+ ein Exynos 2400 verbaut, während das Galaxy S24 Ultra mit einem Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet ist.

Beim Galaxy S23 setzte man noch komplett auf einen Snapdragon-Prozessor in allen Modellen, das aktuelle Samsung A55 ist hingegen das erste Smartphone mit dem im 4-Nanometer-Verfahren gefertigten Exynos 1480. Die Flaggschiffe der Galaxy Tab S-Reihe hatten in den letzten Jahren hingegen immer einen Snapdragon-Prozessor.

Im Tab S7 und Tab S7+ kam der Snapdragon 865+ zum Einsatz, im Tab S8, Tab S8+ und Tab S8 Ultra der Snapdragon 8 Gen 1 for Galaxy und im aktuellen Trio der neunten Generation der Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Für die kommende zehnte Generation in diesem Jahr will man nun mit der Tradition brechen und wie bei Smartphones auf eine Dual-Chipsatz-Strategie setzen, so die neuesten Gerüchte.

So könnten die kleinen und mittleren Modelle, die höchstwahrscheinlich Tab S10 und Tab S10+ heißen werden, mit einem Exynos-Prozessor ausgestattet werden, während das Tab S10 Ultra den neuen Snapdragon 8 Gen 3 für Galaxy erhalten könnte. Eine vollständige Ausstattung aller Modelle mit einem Exynos-Prozessor halte ich für unwahrscheinlich.

Das Gerücht kann als glaubwürdig eingestuft werden

Alles in allem scheint das Gerücht sehr plausibel zu sein. Samsung will – wie mehrfach betont – seinen Exynos-Prozessor besser vermarkten, zumal das Unternehmen bereits viel Geld in diesen Prozessor investiert hat. Im Budget- und Mittelklassesegment werden bereits verstärkt eigenentwickelte Prozessoren der Exynos-Reihe eingesetzt – im engeren Sinne auch ein wesentlicher Kostenfaktor.

Dass Samsung diesen Schritt des verstärkten Einsatzes eigener Prozessoren bereits in anderen Flaggschiff-Modellklassen plant, zeigen aktuelle Gerüchte um die sechste Generation der Fold-Serie: Während das Galaxy Z Fold 6 mit einem Snapdragon-Prozessor ausgestattet sein wird, wird das günstigere Lite-Modell mit einem Exynos-Prozessor ausgestattet sein und die gesamte neue Modellreihe des Flip 6 wird ebenfalls mit einem Exynos-Prozessor ausgestattet sein.

Die Umsetzung auf die zehnte Generation der Tab S-Reihe ist dann gar nicht mehr so weit hergeholt. Eine Ankündigung könnte auf der Samsung Unpacked-Veranstaltung im Juli erfolgen, die derzeit Gerüchten zufolge in Vorbereitung ist.

