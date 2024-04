Nothing Phone 3 kommt 2024: Keine Änderung bei der Strategie

Nothing soll für 2024 das Nothing Phone 3 geplant haben und falls das letzte Jahr ein Anhaltspunkt ist, dann sehen wir es im Sommer. Angeblich hält die Marke an der Strategie der ersten beiden Modelle fest und plant die gehobene Mittelklasse.

Laut 91mobiles werden wir den Snapdragon 8s Gen 3 im Nothing Phone 3 sehen, der ein abgespeckter Snapdragon 8 Gen 3 ist. Die Marke setzt also hier und da auf Highend-Hardware, möchte jedoch nicht den Weg zu einem Flaggschiff gehen.

Bisher verfolgt Carl Pei die Strategie von OnePlus, die aber irgendwann den Weg zu einem vollwertigen Flaggschiff gingen. Der Übergang kam in etwa mit der vierten Generation bei OnePlus und mit dem OnePlus 7 kam dann das erste Pro-Modell.

Ich bin mal gespannt, wie das Nothing angeht, die jetzt ein günstigeres a-Modell ins Rennen geschickt haben und das Portfolio ausbauen wollen. Sehen wir irgendwann ein Nothing Phone Pro? Immerhin ist kein Preisanstieg beim Phone 3 geplant.

