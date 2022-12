Samsung Galaxy Tab S8-Modelle: Dezember-Sicherheitsupdate veröffentlicht

Samsung musste sich vor einigen Jahren mit seiner Benutzeroberfläche TouchWiz viel Kritik bezüglich Android- und Sicherheitsupdates anhören. Man hat aber seit geraumer Zeit erheblich daran gearbeitet, dies zu ändern: Für viele Smartphones aus dem Hause Samsung gehören inzwischen vier große Android-Updates samt neuste Version der One UI – der Nachfolger von TouchWiz – und bis zu fünf Jahre Sicherheitsupdate ab Verkaufsstart zur Normalität – so auch für die Modelle der Samsung Galaxy Tab S8-Serie.

Seit das südkoreanische Unternehmen im Februar dieses Jahres die Tablet-Reihe offiziell in den Handel brachte, hat Samsung viel Arbeit in Verbesserungen, Fehlerbehebungen und neue Funktionen investiert. Im Sommer wurden die Multitasking-Funktionalitäten mit Android 12L und der neuen Taskleiste stark verbessert, Mitte November veröffentlichte man Android 13 samt One UI 5.0 und gerade noch so passend zum Jahresende rollt man jetzt das Dezember-Sicherheitsupdate für sämtliche Modelle der Serie aus.

Aus den offiziellen Release Notes ist die übliche „Erhöhung der Stabilität, mehr Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit“ herauszulesen. Mehr Details und Informationen rund um das Update kann man sowohl im Android-Sicherheitsbericht Dezember und auf der Samsung Mobile Security-Webseite finden. Wenn euer Gerät noch kein neues Update vermeldet, heißt es Geduld haben. Es wird nach und nach ausgerollt und euch dann zum Herunterladen angeboten werden.

