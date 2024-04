Samsung Galaxy Watch Ultra: Neue Smartwatch für 2024 geplant

Samsung soll in diesem Jahr erstmals eine Galaxy Watch Ultra geplant haben, so heißt es bei Android Headlines, die damit auf eine Meldung von 2023 eingehen. Da war es allerdings noch kein konkretes Gerücht, was sich mit dieser Quelle ändert.

Samsung dürfte die neue Galaxy Watch 7-Reihe am 10. Juli auf dem Unpacked Event vorstellen, es ist aber noch unklar, ob die neue Ultra-Version das Lineup in diesem Jahr erweitert oder ob sie zusätzlich zu einer Galaxy Watch 7 Pro kommt.

Die Vermutung ist, dass Samsung in diesem Jahr die Pro-Version streicht (die Classic steht erst 2025 wieder an) und wir eine Samsung Galaxy Watch 7 Ultra sehen werden. Nutzt man hier eventuell schon das kantige Design, von dem wir vor ein paar Wochen gehört haben? Das würde gut zur Apple Watch Ultra passen.

Google bestätigt Wear OS 5 für 2024 und nennt erste Neuerung Es hat sich bereits angedeutet, dass wir in diesem Jahr wohl Wear OS 5 von Google sehen werden und das ist jetzt offiziell bestätigt. Google hat erste Sessions rund um […]26. April 2024 JETZT LESEN →

-->