Samsung Galaxy Watch Ultra: Sehen wir 2024 eine neue Version?

Samsung bietet die Galaxy Watch in drei Versionen an: Es gibt die normale Galaxy Watch, dann gibt es seit letztem Jahr eine Galaxy Watch Pro und in diesem Jahr kam die Galaxy Watch Classic zurück. 2024 wäre eine Samsung Galaxy Watch Ultra möglich. Doch stimmt das? Das Gerücht macht derzeit die Runde, ist aber schwierig.

Samsung Galaxy Watch Ultra für 2024 geplant?

Was steckt dahinter? Samsung hat bekannt gegeben, dass man Micro-LEDs auch in anderen Bereichen als TVs nutzen möchte, zum Beispiel in Smartwatches. Und da hat eine Quelle überlegt, wie es denn mit einer Samsung Galaxy Watch 7 Ultra für kommendes Jahr wäre. Das haben dann einige Medien ohne Angabe aufgegriffen.

Ich habe mal ein bisschen geschaut, es gibt kein konkretes Gerücht, welches auf eine Ultra-Version hindeutet. Nach dem Schritt von Apple könnte ich mir das bei Samsung aber gut vorstellen, immerhin nutzt man das Ultra-Branding bereits bei der Galaxy S-Reihe. Nur das mit den Micro-LEDs halte ich noch für unwahrscheinlich.

Apple möchte diesen Weg auch bei der Apple Watch Ultra gehen, aber das wird nicht vor 2025 passieren. Es würde mich also wundern, da Apple die Panels auch irgendwo einkaufen muss, wenn Samsung hier deutlich schneller ist. Es sei denn, man produziert so ein neues Panel exklusiv für sich, um sich etwas von Apple anzuheben.

Apple Watch bricht ein und kommt 2024 ohne „signifikante Innovation“ Die Apple Watch hat in den letzten Jahren eher kleine Upgrades erhalten und Apple hat die Neuerungen auf mehrere Jahre verteilt. Doch mehr war auch nicht nötig, da die Nachfrage […]11. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->