Das ist das Samsung Galaxy Z Flip 3

Neue Wear-Version: Samsung Galaxy Watch macht laut Google den Anfang

Samsung kündigte gestern die erste Version von One UI Watch an. Das ist die neue Plattform von Samsung, die auf Wear von Google aufbaut. Google und Samsung arbeiten nun bekanntlich gemeinsam an der Software für Smartwatches. Im Rahmen der Ankündigung…29. Juni 2021 JETZT LESEN →