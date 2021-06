Neue Wear-Version: Samsung Galaxy Watch macht laut Google den Anfang

Samsung kündigte gestern die erste Version von One UI Watch an. Das ist die neue Plattform von Samsung, die auf Wear von Google aufbaut. Google und Samsung arbeiten nun bekanntlich gemeinsam an der Software für Smartwatches.

Im Rahmen der Ankündigung hat Samsung auch eine neue Galaxy Watch für den Sommer angeteasert, es soll bald ein Unpacked-Event kommen. Ein Datum gab es nicht, allerdings steht in der Gerüchteküche ein Event im August im Raum.

Google: Samsung macht den Anfang

Sameer Samat von Google hat auf dem Event außerdem auch verraten, dass man Samsung den Vortritt lässt und die neue Galaxy Watch die weltweit erste Uhr mit der neuen Wear-Version wird – es gibt übrigens auch schon erste Bilder.

Allerdings dürfte sich das im Herbst zügig ändern, denn Google soll eine eigene Pixel Watch geplant haben, Fossil plant ebenfalls eine neue Smartwatch mit der neuen Wear-Version und Fitbit hat diesen Schritt auch schon bestätigt.

Da wird im Herbst und Winter also ein ganzer Schwung an neuer Hardware auf uns zukommen und Samsung darf den Anfang machen. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet, denn das Event von Samsung war ehrlich gesagt sehr schwach und hat eigentlich kaum Details geliefert, die wir bisher noch nicht kannten.

Video: Die Google Pixel Watch

