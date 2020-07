Samsung Galaxy Z Fold 2 zeigt sich

Samsung plant für 2020 einen Nachfolger vom Galaxy Fold und wird ab August wohl alle Modelle mit „Galaxy Z“-Branding vermarkten. Aus dem Samsung Galaxy Fold 2 wird dann also vermutlich das Samsung Galaxy Z Fold 2.

So furchtbar der Name, so interessant aber die Entwicklung vom dritten Foldable von Samsung. Der bekannte Leaker „Ice Universe“ hat nun ein erstes (wenn auch sehr verschwommenes) Bild vom Samsung Galaxy Z Fold 2 veröffentlicht.

-->

Ich gehe davon aus, dass er die klare Version besitzt und diese nachreichen wird. Wir wissen noch nicht, wann Samsung das neue Fold zeigt. Es stand mal eine Ankündigung auf dem Unpacked-Event im Raum, doch es könnte auch später kommen. Wir werden es sicher in den kommenden Tagen erfahren.

Was können wir hier mitnehmen? Das Display auf der Front scheint endlich eine ordentliche Größe zu haben und die Kamera ähnelt der vom neuen Note. Das Wallpaper zeigt leider nicht viel vom Innendisplay, aber ich hoffe, dass man die Notch beseitigt hat und dort ebenfalls auf ein Loch setzen wird.

A slightly clearer version, but still blurry. pic.twitter.com/7KK76Fm6gf — Ice universe (@UniverseIce) July 20, 2020

Das ist das Samsung Galaxy Note 20 Evan Blass hat mal wieder zugeschlagen und neues Material vom Samsung Galaxy Note 20 veröffentlicht. Es handelt sich in diesem Fall um die „kleine“ Version des kommenden Note-Flaggschiffs, die mit einem flachen Display daher kommt. Das Samsung Galaxy Note 20+…17. Juli 2020 JETZT LESEN →

-->