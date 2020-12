Samsung: Kamera mit 600 Megapixel kommt

Entwicklungsabteilung von Samsung: Wie viele Megapixel soll der neue Sensor haben? Samsung: Ja. So oder so ähnlich könnte das Gespräch abgelaufen sein, denn Samsung will einen Kamerasensor mit 600 Megapixel auf den Markt bringen.

Dieser war schon im Frühjahr im Gespräch, wobei weiterhin unklar ist, wann wir ein entsprechendes Produkt sehen werden. Gut möglich, dass sowas auch erst 2022 eine Rolle spielen wird, denn die Prozessoren unterstützen sowas aktuell nicht.

Smartphones: Megapixel sind nicht alles

Wir alle wissen seit Jahren, dass die Zahl der Megapixel nebensächlich ist und 12 Megapixel in Smartphones vollkommen ausreichend sind. Doch Sensoren mit 100 Megapixel oder mehr liefern dank Pixel-Binning (mehrere Pixel werden zu einem kombiniert) durchaus Vorzüge und man kann das auch für den Zoom nutzen.

Doch ich halte die 108 Megapixel für Marketing, genauso wie 150 Megapixel (was der nächste Schritt sein soll) und vor allem 600 Megapixel. Aber was will man auch machen, wenn die Kameraqualität fast ausgereizt ist? Ein Modell mit „600 Megapixel“ wird sich mit Sicherheit ganz gut bei MediaMarkt und Co. verkaufen.

Samsung is really doing 600MP sensors! pic.twitter.com/vGgsfxsGGh — Ice universe (@UniverseIce) December 5, 2020

