One UI 4: Samsung kündigt erste Beta für Android 12 an

Android 12 befindet sich auf der Zielgeraden und während Google bereits einen internen Namen für Android 13 gefunden hat, geht es bei den Android-Partnern jetzt an die Arbeit, um die neue Android-Version langsam zu testen.

Bei Samsung steht eine neue Version von One UI an, das ist die Oberfläche für Android und da wird es bald eine erste Beta für One UI 4 geben. Der Test wird wie immer mit dem aktuellen Galaxy-Flaggschiff starten, also der S21-Reihe.

Samsung: Beta für One UI 4 kommt bald

Die Beta für Android 12 soll „bald“ kommen, aber Samsung hat uns noch kein Datum für One UI 4 genannt. Das gilt bisher sowieso nur für Südkorea, Infos für den deutschen Markt haben wir noch keine (die kommen aber sicher zeitnah).

Ich bin jedenfalls gespannt, was Samsung für One UI 4 plant und wie viel wir von der neuen Optik für Android sehen werden. Sobald wir mehr wissen (und es auch erste Bilder der neuen Oberfläche gibt), reichen wir die Details hier nach.

