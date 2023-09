Samsung One UI 6: Weitere Fortschritte im Rahmen des Beta Test-Programms

Dieses Mal unterbricht das südkoreanische Unternehmen Samsung seinen zweiwöchigen Veröffentlichungszyklus, um im Rahmen des Testprogramms für die Benutzeroberfläche One UI 6 eine neue Beta-Version zur Verfügung zu stellen. Die Beta 4 folgt rund zehn Tage auf die Beta 3, die neben zahlreichen Fehlerbehebungen zwei Neuerungen bringt.

Auch diese neue Beta-Version enthält einige Fehlerbehebungen und diverse neue Anpassungen. Das Update ist ca. 1 GB groß und steht ab sofort allen Teilnehmern des Testprogramms zur Verfügung.

Ein Termin für die finale Version steht offiziell noch nicht fest. Möglicherweise überrascht uns Samsung in diesem Jahr und veröffentlicht Android 14 zusammen mit One UI 6.0 zeitgleich mit Google, die das große Android-Update höchstwahrscheinlich auf dem diesjährigen Pixel-Event der Öffentlichkeit präsentieren könnten.

Samsung One UI 6 Beta 4 Release Notes

Bugs that have been fixed

Fixed the onboarding failure when retrying login after initializing Samsung Pass and logging out of Samsung account.

Fixed the problem that voice recognition is not possible when you say “answer the phone” while receiving a call.

Fixed the Google Assistant execution problem when swiping up in the gesture mode of the navigation bar.

Many other improvements

Known issues