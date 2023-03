Preise sind da: Das kosten die neuen Samsung OLED TVs 2023 in Deutschland

Samsung wird in diesem Jahr erstmals mit zwei OLED-Reihen starten, der Samsung S95C löst den ersten OLED TV von 2022 ab und kommt zusätzlich in einer neuen Größe mit 77 Zoll daher, und der Samsung S90C ist ein neues „Einsteigermodell“.

Wir hatten hier schon die Euro-Preise von Samsung, doch entscheidend sind am Ende natürlich die Preise für Deutschland. Und diese gibt es jetzt endlich, denn die offiziellen Produktseiten von Samsung sind online und es kann vorbestellt werden.

Die große Version des S90C wird übrigens nicht bei uns angeboten, aber das heißt nicht, dass Samsung sie nicht noch nachreichen könnte. Bis zum 16. April gibt es zwar noch Vorbesteller-Boni, aber eine Sache können wir sagen, es wird sehr teuer.

Samsung S95C: Preise in Deutschland

Samsung GQ55S95C: 2.899 Euro

2.899 Euro Samsung GQ65S95C: 4.099 Euro

4.099 Euro Samsung GQ77S95C: 6.399 Euro

Samsung S90C: Preise in Deutschland

Samsung GQ55S90C: 2.499 Euro

2.499 Euro Samsung GQ65S90C: 3.299 Euro

Ich will QD-OLED in diesem Jahr unbedingt testen, aber wir haben uns daheim an 77 Zoll gewöhnt und das ist wirklich eine Hausnummer. Wobei der Samsung S95B doch recht ordentlich im Preis gesunken ist, das könnte Ende 2023 auch passieren.

Mit Sicherheit einer der besten Smart TVs in diesem Jahr, wobei es dabei bleibt, es gibt weiterhin kein Dolby Vision. Wer diese neue OLED-Technologie, das neue und helle Panel und Dolby Vision möchte, der muss das Pendant von Sony erwerben.

Da gibt es aber noch keine Preise und Sony war letztes Jahr etwas teurer.

Vielleicht ist das aber auch vorbei, immerhin startete der S95B mit 65 Zoll bei 3.099 Euro und 1.000 Euro Aufpreis sind trotz Inflation wirklich extrem viel Geld.

