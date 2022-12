Samsung S95B: Erster OLED TV von Samsung wird preislich attraktiv

Die UVP von TVs sollte man ignorieren und die Preise zum Marktstart auch, doch sie sinken bekanntlich zügig und vor allem zum Ende des Jahres kann man ein paar Euro sparen, da Anfang des Jahres meistens eine neue Generation gezeigt wird.

Ein Modell, was ich in diesem Jahr interessant fand, war der Samsung S95B, den man in zwei Größen bekommt: 55 und 65 Zoll. Es ist eines von zwei Modellen, das mit dem QD-OLED-Panel von Samsung ausgestattet ist, was oft gelobt wurde.

Das zweite QD-OLED-Modell verkauft Sony, doch deren TV ist deutlich teurer. Er kommt etwas besser weg, da Samsung bekanntlich auf Dolby Vision verzichtet, es ist aber laut Reviews dennoch ein sehr guter OLED TV – und er sinkt im Preis.

Samsung S95B wird immer günstiger

Aktuell gibt es bei Samsung eine Cashback-Aktion, bei der man sich den S95B mit 65 Zoll bei Samsung selbst für 1.759 Euro sichern kann. Die 250 Euro werden euch im Warenkorb abgezogen, auf der Produktseite findet man den normalen Preis.

Das geht in eine gute Richtung und mit Corporate Benefits sind laut MyDealz sogar bis zu 1477 Euro bei Samsung möglich. Unter 1.500 Euro ist extrem gut, aber den Weg will vielleicht nicht jeder gehen. Daher lohnt sich ein Blick auf andere Shops.

Diese Aktion von Samsung gilt laut Aktionsseite auch für andere Händler und da bietet momentan Amazon den besten Preis an. 1.869,15 Euro werden fällig und mit der Aktion kommt man somit auf 1619,15 Euro für das OLED-Modell mit 65 Zoll.

Ich habe mich zwar für Mini-LEDs entschieden, aber QD-OLED reizt mich immer wieder mal und bei so einem Preis könnte man schwach werden. Bei Sony gibt es zwar Dolby Vision, aber da will man fast das doppelte für das QD-OLED-Modell.

Die 3.099 Euro von Samsung waren utopisch, das war uns allen klar. Ich hätte aber nicht gedacht, dass wir in diesem Jahr schon bei unter 2.000 Euro für QD-OLED landen und sogar in Richtung 1.500 Euro gehen. Die aktuelle Weltlage und eine schwache WM sorgen aber womöglich dafür, dass die Preise schneller sinken.

