Samsung: Umsatz bricht ein, aber man investiert in die Zukunft

Wir werden in diesem Jahr vermutlich sehr oft einen Rückgang beim Umsatz der großen Tech-Unternehmen sehen und bei Samsung geht es auch direkt los. Es war das schlechteste Quartal seit 8 Jahren und es gab einen recht großen Einbruch.

Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist der Umsatz um 8 Prozent eingebrochen, der Gewinn aber um fast 70 Prozent, was das alarmierende Zeichen ist. Es ging in fast allen Bereichen runter und vor allem die Nachfrage nach Smartphones geht zurück.

Sparten wie Samsung DS (Chips) und Samsung Display (nun, Displays) kamen zwar noch ganz gut weg und die Nachfrage nach TVs war auch nicht schlecht, aber man spürt die aktuelle Wirtschaftslage und die Prognose für 2023 ist nicht viel besser.

Samsung sieht es aber positiv, denn „auf der anderen Seite ist dies eine großartige Gelegenheit“, um sich auf „die Zukunft vorzubereiten“. Das Unternehmen will keine Investitionen kürzen und sieht diesen Einbruch als Chance, um Neues zu schaffen.

Foldables, Micro-LED-TVs, 3-Nm-Verfahren, es stehen spannende Entwicklungen in der Branche an, in denen Samsung vertreten ist. Ich vermute aber, dass dieser Trend kurzfristig anhalten und wir solche Zahlen in diesem Jahr noch häufiger bei Samsung sehen werden. Es muss ja aber auch nicht immer nur Wachstum geben.

