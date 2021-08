SanDisk Ultra 128 GB microSDXC für 11 Euro

Beim Onlinehändler MediaMarkt starten aktuell wieder zahlreiche Produkte in den „WahnsinnsSchnellVerkauf“. Die Angebote sind in der Regel ganz okay, aber nicht herausragend. Heute ist aber mal wieder ein interessanter Deal dabei.

So gibt es derzeit die 128 Gigabyte große SanDisk Ultra microSDXC für 11 Euro – versandkostenfrei! Das ist der derzeitige Bestpreis. Auch zahlreiche weitere Elektronikprodukte sind bei MediaMarkt aktuell günstiger zu haben.

Es handelt sich um eine Class 10-Karte mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 MB/Sek (A1-Performance).

