Saturn Black Friday Week 2022 startet heute

Am 18. November 2022 startet Saturn bundesweit in allen Märkten die „Black Friday Week“. Online geht es bereits heute los.

Ihren Höhepunkt erreicht die „Black Friday Week“ am „Black Friday“, dem 25. November 2022, mit den „Mega-Deals des Jahres“. An dem folgenden „Black Friday Weekend“ vom 26. bis zum 27. November – online und in Märkten mit verkaufsoffenem Sonntag – gehen die Angebote zudem in die Verlängerung.

Im Saturn Onlineshop startet die „Black Friday Week“ bereits am heutigen 17. November 2022 um 20 Uhr und endet mit dem „Black Friday Weekend“ am 27. November um 15:59 Uhr. Im Aktionszeitraum kommen laut Saturn immer wieder neue Angebote hinzu, so auch am „Black Friday“. Bitte dran denken: Ein Preisvergleich ist vor dem Kauf ratsam.

Unter den Top-Angeboten sind beispielsweise der Philips 271V8L/00 Full-HD Monitor, das Huawei Matebook D16 Notebook und die Beko RCSA366K40XBN Kühlgefrierkombination zu finden. Obendrein dabei sein werden das Samsung Galaxy A53 5G 128 GB oder der Sony BRAVIA XR-85X90K LED TV mit 85 Zoll Bilddiagonale.

Sollte ein gekauftes Produkt wider Erwarten doch nicht gefallen, können Kunden zwischen dem 1. November 2022 und dem 17. Dezember 2022 im Markt oder im Saturn Onlineshop gekaufte Ware bis zum 31. Dezember 2022 zurückgeben oder zurückschicken.

PS: Da Saturn vor allem online inzwischen quasi eine Kopie von MediaMarkt ist, läuft in beiden Shops die gleiche Aktion.

