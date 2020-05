Saturn verkauft zwei Amazon Echo Dot (3. Gen.) für 69 Euro

Der smarte Lautsprecher Amazon Echo Dot (3. Gen.) ist im heutigen Saturn 60-Minuten-Deal vergünstigt zu haben. Dabei lässt sich eine Stunde lang der aktuelle Bestpreis für einen Echo Dot erzielen, allerdings nur, wenn man zwei kauft.

Genauer gesagt: Beim Kauf von zwei Amazon Echo Dot (3. Gen.) erhält der Kunde beide Produkte zum Preis von 69 Euro (versandkostenfrei). Das sind also 34,50 Euro für ein Gerät, was laut Idealo aktuell kein Shop unterbieten kann. Der Aktionspreis gilt nur am heutigen 19. Mai 2020 von 13 bis 14 Uhr!

Man konnte den kompakten Smart-Speaker in der Vergangenheit auch schon für um die 20 Euro erwerben. Wann der Echo Dot aber erneut so günstig zu haben sein wird, wissen wir aktuell nicht.

Unseren Testbericht zum Amazon Echo Dot (3. Gen.) findet ihr hier. Anzumerken ist zudem, dass auch der Amazon Echo Show 8 und der Echo Show 5 aktuell vergünstigt zu haben sind.

