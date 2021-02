Saturn mit „Home Office“-Aktion

Saturn hat aktuell eine „Home Office“-Aktion am Start. In deren Rahmen soll es verschiedene Rabatte auf Produkte geben, die man üblicherweise in einem Heimbüro nutzt.

Allerdings sei direkt erwähnt: Saturn legt diese Produktgruppen sehr weit aus. Manche Angebote sind also auch nach Feierabend bzw. in der Freizeit brauchbar und andere Deals sind eher im Bereich Haushalt oder auch Home Schooling angesiedelt. Das kennen wir bereits von einer ähnlichen Aktion, die bei MediaMarkt durchgeführt wurde.

Teil der Aktion sind diesmal zahlreiche Bundles sowie Produkte aus den Bereichen „Arbeiten von Zuhause“, Gaming & VR, Spielzeug & Freizeit, Büro & Kommunikation, Haushalt & Küche, Home Schooling, Gesundheit und einiges mehr.

Alle Angebote findet ihr auf der Aktionsseite bei Saturn. Viele Produkte der Aktion werden von Saturn versandkostenfrei zum Kunden geschickt.

Zur Saturn „Home Office“-Aktion →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

