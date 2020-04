Saturn und MediaMarkt: Sonos One (SL) im Angebot

Bei Saturn und MediaMarkt gibt es aktuell die kleinen Lautsprecher von Sonos im Angebot. Der Sonos One SL in Schwarz und Weiß wird derzeit für 149 Euro angeboten und den Sonos One bekommt man in Schwarz und Weiß für 179 Euro.

Allerdings gibt es bei beiden Lautsprechern einen Direktabzug von 50 Euro an der Kasse, womit der Sonos One SL nur 99 Euro und der Sonos One nur 129 Euro kostet. Es handelt sich laut Saturn und MediaMarkt um die zweite Generation des Sonos One.

-->

Die Aktion wurde heute gestartet und geht laut MediaMarkt bis zum 24. April. Beim Sonos One handelt es sich übrigens um die Version mit Amazon Alexa und dem Google Assistant, der Sonos One SL kommt ohne diese (und ohne Mikrofon) daher.

Sonos: Neue Produkte mit neuer Software und App für 2020 Sonos möchte in diesem Jahr eine neue Software einführen, die aus einer neuen App und einem neuen Betriebssystem besteht. Das neue Betriebssystem wird man Sonos S2 nennen und es soll auf allen Sonos-Produkten vorinstalliert sein, die ab Mai kommen. Klingt…17. März 2020 JETZT LESEN →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->