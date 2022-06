Saturn verkauft Kryptowährungen am Automaten

Saturn verkauft inzwischen Kryptowährungen am Automaten. Seit Anfang Mai stehen in den Märkten Saturn Köln Hohe Straße, Saturn Frankfurt Zeil und Saturn Dortmund City Bitcoin-Automaten.

Im Rahmen eines sechsmonatigen Pilotprojekts können die Kunden von Saturn in drei Märkten in Köln, Frankfurt a.M. und Dortmund ihr Euro-Bargeld gegen die beiden Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum eintauschen. Die Standorte wurden nach „ausführlichen Untersuchungen“ laut MediaSaturn bewusst nach der Affinität für Kryptowährungen in den jeweiligen Regionen ausgewählt. Kooperationspartner ist der Anbieter für Bitcoin-Automaten, Kurant.

Erstregistrierung erforderlich

Nach einer einmaligen Erstregistrierung lädt sich der Kunde eine Wallet-App auf sein Smartphone. Im nächsten Schritt wird am Automaten der Betrag gewählt. Anschließend erstellt die App einen QR-Code – die Adresse der Wallet. Der Code wird am Automaten eingescannt, der Wunschbetrag in bar eingezahlt und der entsprechende Bitcoin-Betrag der digitalen Wallet gutgeschrieben.

Bereits seit 2019 betreibt MediaMarktSaturn in Kooperation mit Kurant Bitcoin-Automaten in Media Märkten in Österreich. Mittlerweile stehen an zwölf MediaMarkt Standorten in Österreich Bitcoin-Automaten.

Kryptowährungen sind ein typisches Spekulationsobjekt und werden bisher von fast allen Staaten nicht als offizielle Geldart anerkannt.

